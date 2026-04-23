Фальков призвал переосмыслить понятие «высшее образование»

Правительство также решило частично влиять на распределение абитуриентов и по бюджетным и платным местам. Решить проблему чрезмерного платного набора по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда, поручил президент России Владимир Путин. Конкретные примеры образовавшегося «перекоса» приводил председатель Госдумы Вячеслав Володин: по его словам, 42,5% от обучающихся в вузах страны на платных программах получают образование в экономических и юридических отделениях. При этом на инженерные специальности приходится лишь 22% платных мест в университетах, на творческие — не больше 10%, на педагогические — около 7%, на медицинские — 6%.