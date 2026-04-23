Фальков призвал переосмыслить понятие «высшее образование»

Понятие «высшее образование» необходимо переосмыслить во всех ключевых проявлениях. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», передает корреспондент РБК.
Он обратил внимание на «масштаб вызовов», актуальных сегодня.
«Рискну предположить, что мы с вами в целом успешно это делаем на стадии поступления студента. Немыслимо 5−7 лет назад наличие такого суперсервиса, наличие единой информационной площадки. Каждый вуз жил по-своему, несмотря на наличие федеральных правил, все-таки разница была. Год за годом у нас унифицируются правила, и это способствует достижению цели, которая стоит в федеральном законе об образовании», — сказал министр.
Эта цель — отбор на бюджетные места наиболее способных и подготовленных, независимо от того, где они родились, получили образование и окончили школу, напомнил Фальков.
Согласно ст. 69 закона «Об образовании», высшее образование — это профессиональное обучение, направленное на подготовку высококвалифицированных кадров «по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации».
Система, согласно закону, включает уровни бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура/ординатура).
Однако 12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о старте пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023—2026 учебных годах, он реализуется в МАИ, МИСИС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.
В новой модели предусмотрены базовое и специализированное высшее образование, а также аспирантура. Массовый переход российских вузов на нее должен произойти к 2027 году. Эта система заменит Болонскую (бакалавриат/магистратура), срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет, специализированного — от года до трех.
Правительство также решило частично влиять на распределение абитуриентов и по бюджетным и платным местам. Решить проблему чрезмерного платного набора по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда, поручил президент России Владимир Путин. Конкретные примеры образовавшегося «перекоса» приводил председатель Госдумы Вячеслав Володин: по его словам, 42,5% от обучающихся в вузах страны на платных программах получают образование в экономических и юридических отделениях. При этом на инженерные специальности приходится лишь 22% платных мест в университетах, на творческие — не больше 10%, на педагогические — около 7%, на медицинские — 6%.
«Выходит, практически каждый четвертый выпускник вуза — это экономист или юрист», — говорил Володин.
Впоследствии был принят законопроект, предусматривающий изменение ст. 55 закона «Об образовании». Его целью авторы назвали создание нового механизма «решения проблемы дефицита квалифицированных кадров и снижения напряженности на рынке труда». С 2025 года правительство имеет право устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов, направлений подготовки и специальностей высшего образования.