Площадь демонтажа мозаики увеличили в переходе на Кировском в Ростове

В Ростове-на-Дону планируемая площадь демонтажа мозаики в подземном переходе на проспекте Кировском выросла до 30%. При этом ранее называли другие объемы работ в 3%, 5% и 12%, сообщила в соцсетях активистка общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.
— Выяснилось, что демонтажа плитки на Кировском будет порядка 30%. Что касается создания комиссии, то она будет, но наших кандидатов взяли только трех, — рассказала Елена Хатламаджиян.
В марте 2026 года сообщалось, что капремонт перехода приостановили из-за расторжения контракта с подрядчиком. Исполнитель нарушил обязательства и не уложился в график. Также говорилось, что до 1 июня должны выбрать нового подрядчика для завершения реставрации.
