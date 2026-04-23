Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь демонтажа мозаики увеличили в переходе на Кировском в Ростове

Общественники: площадь демонтажа мозаики в подземном переходе в Ростове выросла до 30%

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону планируемая площадь демонтажа мозаики в подземном переходе на проспекте Кировском выросла до 30%. При этом ранее называли другие объемы работ в 3%, 5% и 12%, сообщила в соцсетях активистка общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

— Выяснилось, что демонтажа плитки на Кировском будет порядка 30%. Что касается создания комиссии, то она будет, но наших кандидатов взяли только трех, — рассказала Елена Хатламаджиян.

В марте 2026 года сообщалось, что капремонт перехода приостановили из-за расторжения контракта с подрядчиком. Исполнитель нарушил обязательства и не уложился в график. Также говорилось, что до 1 июня должны выбрать нового подрядчика для завершения реставрации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.