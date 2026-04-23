Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развязка в районе проспекта Победы в Калининграде готова на 80% — Беспрозванных

Протяженность этого участка Северного обхода составляет 1,4 км.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде продолжается работа по строительству дороги в районе проспекта Победы. Транспортная развязка там готова более чем на 80%. Об этом сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Протяженность основного шестиполосного участка Северного обхода составляет 1,4 км. В июле этого года дорожники приступят к укладке верхнего слоя покрытия на проезжей части объекта. Завершить ее строительство планируется до конца года при поддержке федерального бюджета», — прокомментировал глава региона.

Отметим, в 2027 году завершится реконструкция участка трассы протяженностью 4,4 км, который соединит две транспортные развязки на Советском проспекте и проспекте Победы. Готовность составляет около 42%: обустраивают насыпь, монтируют очистные, прокладывают ливневую канализацию, строят подземный и три надземных пешеходных перехода.

После завершения работ 5,8 км трассы будут расширены до шести полос, а дорога будет соответствовать IБ категории с расчётной скоростью движения 120 км/ч.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше