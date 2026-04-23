Для сотрудников ставропольского предприятия провели диспансеризацию

Мобильная бригада Новоалександровской районной больницы проверила здоровье сотрудников «Объединенной производственной компании» в городе Новоалександровске, сообщили в правительстве Ставропольского края. Обследование организовали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В состав бригады вошли терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, психиатр, нарколог, офтальмолог, хирург, уролог и акушер-гинеколог. Всего специалисты обследовали 62 человека. Пациентам провели антропометрию, оценку репродуктивного здоровья, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выполнили биохимические анализы крови, скрининг на ВИЧ и гепатит С. Женщины смогли сделать маммографию.
«Выезды мобильных врачебных бригад начали проводиться в крае в 2018 году по инициативе губернатора Владимира Владимирова. Особое внимание во время выездов уделяется диспансеризации населения. В 2025 году диспансеризацией было охвачено более 1,6 миллиона жителей. Эту работу продолжаем», — сказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.