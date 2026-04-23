Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Москвы построят газопровод высокого давления

Современный газопровод высокого давления построят на территории столичных районов Хорошево-Мневники и Пресненский, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Модернизация коммунальных сетей соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Его общая протяженность составит около 1,5 км. Объект готов уже наполовину. Работы проводят закрытым способом, что позволяет минимизировать вмешательство в городскую среду. Такой подход исключает необходимость масштабных разрытий, снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру и позволяет сохранить существующие инженерные коммуникации в рабочем состоянии. Также два новых запорных устройства подключат к системе диспетчерского контроля «Мосгаз», что позволит специалистам круглосуточно отслеживать состояние оборудования и оперативно реагировать на любые изменения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.