В двух районах Москвы построят газопровод высокого давления

Современный газопровод высокого давления построят на территории столичных районов Хорошево-Мневники и Пресненский, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Модернизация коммунальных сетей соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Его общая протяженность составит около 1,5 км. Объект готов уже наполовину. Работы проводят закрытым способом, что позволяет минимизировать вмешательство в городскую среду. Такой подход исключает необходимость масштабных разрытий, снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру и позволяет сохранить существующие инженерные коммуникации в рабочем состоянии. Также два новых запорных устройства подключат к системе диспетчерского контроля «Мосгаз», что позволит специалистам круглосуточно отслеживать состояние оборудования и оперативно реагировать на любые изменения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.