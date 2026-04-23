В двух районах Москвы построят газопровод высокого давления

Его общая протяженность составит около 1,5 км. Объект готов уже наполовину. Работы проводят закрытым способом, что позволяет минимизировать вмешательство в городскую среду. Такой подход исключает необходимость масштабных разрытий, снижает нагрузку на транспортную инфраструктуру и позволяет сохранить существующие инженерные коммуникации в рабочем состоянии. Также два новых запорных устройства подключат к системе диспетчерского контроля «Мосгаз», что позволит специалистам круглосуточно отслеживать состояние оборудования и оперативно реагировать на любые изменения.