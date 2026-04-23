«Ископаемая красота»: календарь «СУЭК-Красноярск» победил на Всероссийском конкурсе

Календарь «Ископаемая красота», выпущенный АО «СУЭК-Красноярск», стал лауреатом XVIII Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь».
Проект получил три награды, включая победу в номинациях «Лучший корпоративный календарь» и «Лучшие фотообразы», а также диплом II степени в номинации «Общественное признание».
Визуальное решение календаря основано на макросъемке поверхности угля, запечатлевшей природные формы — отпечатки древних папоротников и раковин, сформировавшиеся миллионы лет назад. Как подчеркивают авторы проекта, эти изображения не являются художественной реконструкцией, а представляют собой документированные следы доисторической жизни.
Одним из ключевых источников вдохновения для создания календаря стали палеонтологические находки на Берёзовском разрезе в Шарыповском районе. Именно там были обнаружены самый полный скелет стегозавра в России, а также останки динозавра Kileskus aristotocus, ранее неизвестного науке. Проект, по замыслу его создателей, призван продемонстрировать, что угледобыча неразрывно связана с изучением геологической истории.
Как отметил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко, недра Канско-Ачинского бассейна содержат не только высококачественные энергетические угли, но и уникальный палеонтологический материал: «Календарь “Ископаемая красота” как раз про то, что мы работаем не просто с углем, а с историей».
Арт-директор проекта Денис Кременец пояснил, что при создании календаря использовался принцип «тишины» визуального пространства. Значительная часть площади листа оставлена свободной, чтобы акцентировать внимание зрителя на деталях природного орнамента. «Мы нашли метафору времени внутри самой угледобычи, — добавил Кременец. — Эти формы невозможно придумать, их можно только обнаружить».
Над реализацией проекта работали фотографы Анастасия Тамаровская и Сергей Чивиков, а также продюсер Римма Роман. В компании «СУЭК-Красноярск» рассматривают календарь не как периодическое печатное издание, а как культурное высказывание, направленное на переосмысление роли ископаемых ресурсов в сохранении исторической памяти.