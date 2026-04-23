Модернизация здравоохранения в ДНР: в этом году появится 29 новых ФАПов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецкой Народной Республике продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. И если в прошлом году было возведено и открыто 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), то в этом году в строй войдут 29 объектов. Это позволит существенно сократить очередь на получение первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских и отдаленных территорий.
Новые модульные конструкции оснащаются по современным стандартам: здесь есть все необходимое для приема пациентов, проведения вакцинации, экстренной помощи и диспансеризации. В ряде ФАПов установлено высокотехнологичное оборудование — маммографы и флюорографические аппараты, что позволяет проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний и туберкулеза непосредственно по месту жительства, минуя необходимость ехать в районную поликлинику. Появление ФАПов — это реальная возможность для тысяч жителей Республики получать квалифицированную помощь рядом с домом, не тратя время на поездки в районные центры.
Строительство стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Доступность медпомощи в шаговой доступности — ключевое условие для увеличения продолжительности жизни и сохранения активности граждан всех возрастов.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
