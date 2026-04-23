Воронежские ГАИшники быстро доставили беременную женщину в больницу

Автоинспекторы сопроводили машину с будущей матерью со включенными сигналами.

Источник: Комсомольская правда

22 апреля примерно в 8:30 у дома № 36 по улице Историка Костомарова в Воронеже сильно взволнованный мужчина попросил помощи у сотрудников ГАИ Марата Мороза и Дмитрия Малыша. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Оказалось, что его беременная дочь срочно нуждается в медицинской помощи. Автоинспекторы без раздумий приняли решение сопроводить машину, в которой находилась женщина. Стражи порядка включили специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле и направились в сторону медучреждения.

Слаженная работа помогла женщине в кратчайшие сроки оказаться под присмотром врачей. Будущий дедушка поблагодарил полицейских за неравнодушие и помощь.