Воронежские ГАИшники быстро доставили беременную женщину в больницу

22 апреля примерно в 8:30 у дома № 36 по улице Историка Костомарова в Воронеже сильно взволнованный мужчина попросил помощи у сотрудников ГАИ Марата Мороза и Дмитрия Малыша. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Оказалось, что его беременная дочь срочно нуждается в медицинской помощи. Автоинспекторы без раздумий приняли решение сопроводить машину, в которой находилась женщина. Стражи порядка включили специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле и направились в сторону медучреждения.
Слаженная работа помогла женщине в кратчайшие сроки оказаться под присмотром врачей. Будущий дедушка поблагодарил полицейских за неравнодушие и помощь.