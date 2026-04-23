Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Красноярска начали устанавливать знаки запрета электросамокатов

Пока знаки закрыты чехлами, так как официальные ограничения еще не вступили в силу.

В Красноярске на улицах центрального района начали появляться дорожные знаки, запрещающие движение на электросамокатах. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.

«Это часть подготовки к масштабному изменению правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности в городе», — отметил глава Красноярска.

Также он напомнил, запрет на поездки на электросамокатах коснется более чем 100 территорий. В этот список включены пешеходные зоны на проспекте Мира, улицах Карла Маркса, Ленина и других общественных пространствах.

Всего в исторической части Красноярска планируют смонтировать более 70 таких знаков. Поскольку установка конструкций — процесс длительный, службы начали работу заранее. На данный момент знаки закрыты чехлами, так как официальные ограничения еще не вступили в силу.

Ожидается, что все необходимые документы для введения запрета будут подписаны в ближайшие дни.