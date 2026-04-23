В центре Красноярска начали устанавливать знаки запрета электросамокатов

В Красноярске на улицах центрального района начали появляться дорожные знаки, запрещающие движение на электросамокатах. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
«Это часть подготовки к масштабному изменению правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности в городе», — отметил глава Красноярска.
Также он напомнил, запрет на поездки на электросамокатах коснется более чем 100 территорий. В этот список включены пешеходные зоны на проспекте Мира, улицах Карла Маркса, Ленина и других общественных пространствах.
Всего в исторической части Красноярска планируют смонтировать более 70 таких знаков. Поскольку установка конструкций — процесс длительный, службы начали работу заранее. На данный момент знаки закрыты чехлами, так как официальные ограничения еще не вступили в силу.
Ожидается, что все необходимые документы для введения запрета будут подписаны в ближайшие дни.