Мужчина поджег автомобиль знакомого после ссоры в Нижегородской области

На Бору полицейские раскрыли поджог автомобиля, совершенный в ночь с 7 на 8 апреля. Детали дела раскрыли в пресс-службе МВД по Нижегородской области.
Как рассказал 19-летний владелец машины, ночью неизвестный пробрался на огороженную территорию перед домом и поджег припаркованную там отечественную легковушку. Пламя успело подпортить водительское сиденье, напольное покрытие салона и обшивку двери, а заодно разбило стекло водительской двери. Общий ущерб оценивается в 25 тысяч рублей.
Потерпевший почти сразу предположил, что к поджогу причастен его знакомый, с которым ранее произошел конфликт. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений…). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.