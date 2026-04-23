Работавшую «на удаленке» красноярку незаконно уволили после декретного отпуска

Прокуратура помогла жительнице Красноярска отменить незаконное увольнение после декретного отпуска.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что с 2017 года женщина дистанционно работала в строительной компании начальником сметно-договорного отдела. После декрета она была готова вернуться, но работодатель придумал необычный ход.

Сначала компания отправила работницу догуливать накопившиеся отпуска, затем понизила её до сметчика и урезала ставку вдвое. Когда отпуск закончился, женщина попросила прислать задания, но в ответ услышала, что теперь её рабочее место в Дивногорске. При этом, ранее сотрудница трудилась из дома, а её трудовой договор не содержал согласованного места работы. Женщина пыталась восстановить справедливость, но фирма ежедневно фиксировала прогулы, вынесла два дисциплинарных взыскания и уволила её.

«Прокуратура в своём заключении отдельно отметила каждое нарушение. Работодатель в одностороннем порядке изменил место работы, должность и ставку — хотя по закону обязан предупредить об этом за два месяца и получить согласие сотрудника. Ни того, ни другого сделано не было. Женщину уволили за прогулы, однако её рабочее место не было согласовано в трудовом договоре, при этом она не раз пыталась получить задания — компания их просто игнорировала. В приказах о взысканиях нет конкретных дат прогулов, не указано, какие правила нарушены. Также работницу наказали дважды за одно и то же нарушение, что прямо запрещено Трудовым кодексом», — уточнили в краевой прокуратуре.

В результате суд восстановил женщину в прежней должности, с работодателя взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в 205 тыс. рублей и компенсация морального вреда.

Решение пока не вступило в законную силу.

