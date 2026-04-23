Работавшую «на удаленке» красноярку незаконно уволили после декретного отпуска

«Прокуратура в своём заключении отдельно отметила каждое нарушение. Работодатель в одностороннем порядке изменил место работы, должность и ставку — хотя по закону обязан предупредить об этом за два месяца и получить согласие сотрудника. Ни того, ни другого сделано не было. Женщину уволили за прогулы, однако её рабочее место не было согласовано в трудовом договоре, при этом она не раз пыталась получить задания — компания их просто игнорировала. В приказах о взысканиях нет конкретных дат прогулов, не указано, какие правила нарушены. Также работницу наказали дважды за одно и то же нарушение, что прямо запрещено Трудовым кодексом», — уточнили в краевой прокуратуре.