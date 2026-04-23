Стало известно, когда в Калининграде могут отключить отопление

Менее чем через две недели в Калининграде могут завершить отопительный сезон. Ориентировочную дату — 4 мая — озвучил председатель комитета городского хозяйства администрации Калининграда Максим Федосеев на заседании профильной комиссии Горсовета в четверг, 23 апреля.
Он отметил, что специалисты ежедневно ведут мониторинг температуры воздуха и ориентируются на прогнозы погоды. Как раз 4 мая, в понедельник, тепло могут отключить, если не похолодает.
Напомним, по правилам, в городе ежегодно завершают отопительный сезон, если среднесуточная температура держится более +8°С 5 дней подряд.
Узнать больше по теме
