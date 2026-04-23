Калининградский зоопарк признали «Зоопарком года» на Всероссийской парковой премии

Калининградский зоопарк стал победителем Всероссийской парковой премии-2026. Об этом директор зоопарка Светлана Соколова сообщила в своём телеграм-канале.
Учреждение признали лучшим в номинации «Зоопарк года».
«Спасибо всем коллегам, кто делал и делает наш зоопарк лучше и лучше! И всем, кто помогает нам в этом — и руководству города и области, и нашим опекунам и спонсорам, и нашим партнёрам, и нашим надёжным контрагентам и всем, кого, вдруг, забыла упомянуть!» — написала Соколова.
Фото: телеграм-канал Светланы Соколовой.