И.о. мэра Омска подписал постановление о сносе тира школы № 44

Объект находится в Советском округе.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 22 апреля, и.о. мэра Омска Евгений Фомин подписал постановление о сносе объекта недвижимости в САО. Речь там идет о здании тира на улице Сергея Тюленина, 5, он относится к школе № 44.

Площадь тира составляет 373,1 квадратных метров. Школа сейчас носит имя офицера Росгвардии Артема Салугина, это один из первых омичей, погибших в начале СВО.

От самого образовательного учреждения и поступило обращение о сносе объекта, сказано в документе. Основанием стали и проведенные техническая и строительная экспертизы здания.

Организовывать работы по сносу будет сама школа. Сроки сноса пока не уточнены.

Ранее, в апреле 2024 года, мэр Сергей Шелест при оценке работы мецената данной школы Максима Котовского, говорил, что учреждение в будущем получит современный тир.

До того КП-Омск писала, что в Омске утвердили снос почти 100 частных домов и бывшего детсада.