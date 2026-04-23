Впервые онлайн-музей Миклухо-Маклая 2.0 открывает двери в мир великих открытий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К 180-летию со дня рождения выдающегося русского путешественника и этнографа Николая Николаевича Миклухо-Маклая, жителей Республики приглашают в путешествие в уникальный образовательно просветительский проект — «Онлайн-музей Н. Н. Миклухо-Маклая 2.0».
На страницах музея можно познакомиться с историей первых контактов российских исследователей и узнать о традициях жителей и предметах жизни и быта коренных народов Папуа — Новой Гвинеи, Австралии, Гавайев, Фиджи, Новой Зеландии, Новой Каледонии, Соломоновых Островов, Тимора, Ява, Бали, Пасхи и других территорий. Все материалы подготовлены педагогами и учеными Института востоковедения РАН при участии экспертов Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
