Военком из Ростова получил срок за взятки от призывников

Об этом сообщает Батайский городской суд.

Военный комиссар, находясь в должности в Ростове‑на‑Дону, получил незаконные денежные вознаграждения от двух граждан: 145 тысяч и 200 тысяч рублей. Взятки передавались за освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по следующим статьям: п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере); ч. 2 ст. 290 УК РФ (взятка в значительном размере).

По итогам рассмотрения дела суд назначил подсудимому следующее наказание: 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима; штраф в размере 3 млн рублей; запрет занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях в течение 6 лет; конфискация суммы взяток (345 тысяч рублей) в доход государства.