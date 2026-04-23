Военком из Ростова получил срок за взятки от призывников

Военный комиссар, находясь в должности в Ростове‑на‑Дону, получил незаконные денежные вознаграждения от двух граждан: 145 тысяч и 200 тысяч рублей. Взятки передавались за освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья.