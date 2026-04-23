Эпоха новых технологий. В школах Прикамья стартовал интеллектуальный квиз

Школьники Прикамья получили возможность проявить себя на поприще искусственного интеллекта. В рамках партийного проекта «Цифровая Россия» в школах Пермского края проходит интеллектуальный квиз для старшеклассников «В мире умных технологий». Мероприятие призвано повысить уровень знаний юных пермяков в актуальном направлении развития искусственного интеллекта, познакомить их с технологиями и потенциалом применения ИИ в современном мире.
Тест на знание цифровой экосистемы.
Интеллектуальная игра состоит из нескольких туров, каждый из которых тестирует знания ребят вопросами разной направленности. Участники должны показать свою осведомлённость в области общей информации об искусственном интеллекте, применении ИИ в медицине, образовании, промышленности, строительстве и других областях, в вопросах взаимосвязи ИИ и искусства, социальных сетей. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков.
«Сегодня цифровые технологии стали частью нашей повседневной жизни и важно их осваивать со школьной скамьи, — отмечает депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партийного проекта “Цифровая Россия” Антон Немкин.
«Такие обучающие мероприятия, как интеллектуальные игры, помогают школьникам старших классов получить дополнительные возможности для самореализации в ИТ-сфере и робототехнике, осознанно подойти к выбору будущей профессии, а также пробуждают любопытство, укрепляют командный дух и показывают, что наука может быть увлекательной», — комментирует депутат.
Погружение в пространство новых возможностей.
Первый квиз в рамках проекта прошёл в обновлённой школе № 1 в Кировском районе Перми. В 2025 году здесь завершился капитальный ремонт. Работы велись по национальному проекту «Молодёжь и дети» и краевому проекту «Комфортный край». В школе отремонтировали стены и инженерные коммуникации, провели работы по благоустройству прилегающей территории, оснастили учебные кабинеты современным оборудованием. Игра «В мире умных технологий» стала одним из первых мероприятий, которое организовали в модернизированной школе.
«Практическая польза от квиза очень высока, это тренировка навыков работы в команде, мотивация на расширение собственного кругозора, возможность в доступной и интересной форме получить новые знания», — подчеркнула директор школы № 1 Валентина Нестюричева.
«Подобные мероприятия развивают мышление и коммуникативные способности детей. Считаю, что наши ученики справились с предложенными заданиями и дали правильные ответы на большинство вопросов» — поделилась впечатлениями от интеллектуальной игры директор школы.
По результатам игры организаторы отметили высокий уровень подготовки обучающихся — они отлично разбираются в цифровых технологиях, уверенно чувствуют себя в интернете, знают языки программирования и умеют пользоваться ИИ-помощниками.
«Я собираюсь поступать в Пермский государственный национальный исследовательский университет на специальность “Информационные системы и технологии”, работать в дальнейшем фронтенд-разработчиком, поэтому для меня игра стала интересным и полезным событием. Я узнал много нового про цифровой мир, эти знания пригодятся как для моего развития в профессии, так и в обычной жизни, которая сегодня проходит в эпоху новых технологий, — поделился ученик 9 класса Солтан Пестов.
Интеллектуальный квиз «В мире умных технологий» в рамках партийного проекта «Цифровая Россия» будет организован и в других школах Пермского края.