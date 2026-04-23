Нобелевский лауреат предупредил о росте неравенства из-за ИИ

Нобелевский лауреат по экономике Дарон Аджемоглу предупредил, что массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может привести к хаосу и значительному росту неравенства. По его мнению, новые технологии рискуют увеличить пропасть между трудом и капиталом, а не стать «демократизатором» возможностей, как многие ожидают, сообщает Financial Times.
«Риторика, что эти инструменты будут демократизирующими, не соответствует действительности», — заявил Аджемоглу. Он пояснил, что для эффективного использования ИИ требуется «определенный уровень образования, абстрактного и количественного мышления, знакомство с компьютерами и программированием». А это свидетельствует, что ИИ, скорее всего, увеличит производительность работников на вершине карьерной лестницы, практически не помогая остальным, что еще больше усилит разрыв в уровнях дохода.
Мнение ученого косвенно подтверждает исследование. проведенное компанией Focaldata. Опрос показал значительный «цифровой разрыв» в использовании ИИ среди американских и британских специалистов. Согласно его выводам, более 60% высокооплачиваемых сотрудников используют ИИ ежедневно, а среди низкооплачиваемых этот показатель составляет лишь 16%. Самые активные пользователи находятся не среди молодых специалистов, а в возрастной группе около 30 лет.
Опрос также выявил устойчивый гендерный разрыв, мужчины значительно чаще используют ИИ, чем женщины в тех же сферах — от технологий до образования и розничной торговли. По наблюдению главного экономиста Google Фабьена Курто-Милле, женщины в целом на 20% реже используют ИИ. Ученый отметил, что эта разница может быть сокращена с помощью целевого обучения: его собственное исследование показало, что после прохождения курса частота ежедневного использования ИИ среди женщин старше 55 лет увеличилось в три раза.
Как пишет издание, полученные данные подтверждают опасения, что технология может разрушить основание карьерной пирамиды: задачи, которые раньше выполняли младшие специалисты, теперь все чаще автоматизируются опытными работниками с помощью ИИ, лишая новичков возможности приобретать необходимые навыки и опыт. Как объяснил главный экономист OpenAI Ронни Чаттерджи, система образования должна создавать стимулы для получения глубоких знаний, чтобы люди не «перекладывали мышление на машину».
Главный экономист Google отметил, что «корпоративное обучение по-прежнему является самым сильным предиктором использования ИИ на работе». Лишь небольшой процент сотрудников сообщает, что их работодатели предлагают какое-либо обучение работе с ИИ.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.