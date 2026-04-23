Глава ВЦИОМа рассказал о недостатке взаимопомощи между поколениями

Взаимопомощи между представителями разных поколений сегодня часто оказывается недостаточно, что сказывается на уровне рождаемости, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на Всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

«Поколения друг другу помогают зачастую слабовато. И это отражается на уровне рождаемости безусловно», — сказал он.

Федоров отметил, что сегодня старшее поколение менее вовлечено в повседневную помощь семьям с детьми. «Бабушки хотят жить свободно, в свое удовольствие. А некоторые из них работают, между прочим, и у них физически не хватает времени, сил, здоровья», — пояснил он.

Глава ВЦИОМа также добавил, что корни этой сложности, которую обозначили «проблемой отцов и детей», лежат в замедлении периода взросления. По его словам, этот процесс идет давно, но сейчас наблюдаются новые рубежи.

