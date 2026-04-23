Губернатор Бочаров провел прием волгоградцев по поручению Путина

Так, волгоградка Дарья Протасова обратилась к главе региона с вопросом расселения аварийного дома на ул. Олимпийская, 17. Здание было признано аварийным в 2017 году, поэтому жильцы просят уточнить дату фактического расселения. Дом вошел в программу расселения на 2026 год, на сегодняшний день уже закуплено новое жилье, идет оформление документов. Новое жилье будет предоставлено не позднее 1 октября 2026 года.