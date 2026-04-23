Завершено расследование взяток в Юго-Восточной дирекции снабжения РЖД в Воронеже

Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о коррупции в расположенной в Воронеже Юго-Восточной дирекции снабжения, которая является структурным подразделением Центральной дирекции закупок и снабжения (филиал ОАО «РЖД»). Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», по обвинению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) перед судом предстанут бывший начальник дирекции Максим Грамотеев и экс-начальник отдела топливно-энергетических ресурсов Александр Мозговенко.