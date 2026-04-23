На 10 тысяч рублей сократился средний размер автокредита в Нижегородской области

Средний размер автокредита в Нижегородской области в марте 2026 года составил 1,38 млн руб. Это на 10 тыс. меньше по сравнению с февралем текущего года, следует из аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с мартом 2025 года средний размер автокредита вырос на 21,1%.