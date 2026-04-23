Каждый из народов Евразии бережет свою историю, заявил Песков

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Каждый из народов Евразии бережет свою историю, но их корни тесно переплетены друг с другом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Второй Международный общественно-деловой форум «Евразия — территория традиционных ценностей» проходит в Москве в четверг.
«Мы живем с вами в уникальном пространстве, в пространстве Евразии. Здесь сотни, если не тысячи народов, национальностей на протяжении истории жили вместе. И сейчас каждый из этих народов бережет свои ценности, свои национальные ценности», — сказал Песков в ходе выступления.
Он отметил, что каждый из этих народов хочет быть самостоятельным, каждый бережет свою историю.
«Но все корни этих народов тесно-тесно переплетены. И это, наверное, является залогом нашей евразийской общности», — подчеркнул Песков.