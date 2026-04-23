Песков назвал пространство Евразии уникальным

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальным пространство Евразии, где на протяжении истории жили вместе сотни или даже тысячи народов.
«Мы живем с вами в уникальном пространстве, пространстве Евразии. Здесь сотни, если не тысячи, народов, национальностей на протяжении истории жили вместе», — сказал Песков на втором Международном общественно-деловом форуме «Евразия — территория традиционных ценностей».
Он отметил, что сейчас каждый из этих народов бережет свои ценности, историю, хочет быть самостоятельным.
«Все корни этих народов тесно-тесно переплетены. Это, наверное, является залогом этой нашей евразийской общности, это является тем фундаментом, на котором мы все вместе с вами стоим и думаем о нашем будущем», — добавил пресс-секретарь главы государства.