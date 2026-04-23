В Москве представили проект первой солнечной оберватории на базе малых спутников

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. ГК «Геоскан» и Институт космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) представили проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе малых спутников в рамках конференции «Технологии Геоскана».
«В мире есть ряд научных солнечных обсерваторий на базе сложных, многотонных спутников, однако доступ к работе с ними ограничен в силу различных причин. Мы же предлагаем создать дешевый инструмент с открытым допуском к наблюдательному времени, получаемым данным и аналитике. Благодаря этому ученые, студенты и школьники смогут легко изучать космические явления и ставить собственные эксперименты», — рассказал заведующий совместной лабораторией ИКИ РАН, Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (ИСЗФ СО) РАН Сергей Кузин.
Обсерватория предназначена для непрерывного мониторинга солнечной активности и создания открытых цифровых сервисов с информацией о процессах на Солнце и космической погоде. Она будет работать на базе малых космических аппаратов типа «кубсат», группировку которых разместят на низких околоземных и дальних орбитах (точках Лагранжа). Кроме того, обсерваторию в перспективе можно постоянно развивать за счет введения новых инструментов и модернизации уже работающих.
Помимо основных задач группировка будет использоваться для отработки различных технологий, связанных с управлением кубсатами, получением больших потоков данных с отдельных малых аппаратов. Первым спутником распределенной обсерватории станет кубсат на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» c зеркальным телескопом в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне спектра. На всех этапах развертывания обсерватории предполагается активное участие студентов и молодых ученых.
«Кубсаты доказали свою эффективность в качестве полноценного научного спутника для изучения космоса. При этом они достаточно дешевые и простые в сборке, что позволяет быстро протестировать все нужные технологии на орбите, а в случае неудачи пробовать заново с минимальными потерями. Такой подход позволяет нам планировать сложные миссии, которые ранее были недоступны частным российским компаниям», — рассказал руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов.