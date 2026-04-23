Гендиректор белорусского мясокомбината пойдет под суд за взятку 8800 евро

В Брестской области у гендиректора мясокомбината арестовали имущество из-за взятки 8800 евро.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректора крупного мясокомбината в Брестской области будут судить за получение взятки более 8800 евро, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Правоохранители установили, что глава мясокомбината с апреля 2024 года по апрель 2025 года получил в несколько этапов свыше 8800 евро во время служебных командировок в Минск и Москву. Взятки ему передавал руководитель частной компании, чтобы обеспечить заключение договоров на поставки госпредприятию пищевых добавок, а также организацию своевременных и полных по ним расчетов. Кроме того, коррупционеры условились о долгосрочном «сотрудничестве». Деньги при этом передавались в номерах гостиниц и ресторанах.

Задержанный взяткодатель чистосердечно раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении него и гендиректора мясокомбината направлено в суд. Фигурантам инкриминированы получение и дачу взятки в крупном размере (ч.2 ст. 430 и ч.2 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси).

На имущество обвиняемых стоимостью свыше 200 тысяч рублей наложили арест. До суда гендиректор мясокомбината заключен под стражу, а взяткодатель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

