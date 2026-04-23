Гендиректор белорусского мясокомбината пойдет под суд за взятку 8800 евро

Правоохранители установили, что глава мясокомбината с апреля 2024 года по апрель 2025 года получил в несколько этапов свыше 8800 евро во время служебных командировок в Минск и Москву. Взятки ему передавал руководитель частной компании, чтобы обеспечить заключение договоров на поставки госпредприятию пищевых добавок, а также организацию своевременных и полных по ним расчетов. Кроме того, коррупционеры условились о долгосрочном «сотрудничестве». Деньги при этом передавались в номерах гостиниц и ресторанах.