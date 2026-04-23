Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области энергетики готовятся к экстремальной летней температуре

Осенне-зимний сезон прошел, теперь энергетики Дона готовятся к летним температурам.

На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Ростовской области обсудили итоги осенне-зимнего периода и планы на отопительный сезон. Совещание провел заместитель губернатора Игорь Сорокин.

На заседании отметили, что осенне-зимний период донская энергосистема прошла успешно. Максимум потребления составил 3332 МВт, и это оказалось выше прошлогоднего показателя. Аварийность снизилась на 7%.

Особый контроль за энергоснабжением установят в майские праздники. Также энергетики готовятся к экстремально высоким летним температурам. Для снижения рисков в жару уже предусмотрели ряд мер, в том числе использование повышенных коэффициентов перегрузки оборудования и заблаговременное разделение электрической сети.

— Энергосистема Дона работает с запасом прочности. Проводим постоянный мониторинг и реализуем комплекс мер, направленных на повышение надежности работы сетей. Это и ремонт оборудования, и внедрение современных систем управления, и подготовка персонала, — прокомментировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.