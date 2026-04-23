Литва расширит военный полигон рядом с российской границей

Литва расширит военный полигон в Таураге у границы с Калининградской областью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Литовский сейм поддержал расширение военного полигона недалеко от границы с Калининградской областью, сообщило Минобороны страны.

«Парламент только что одобрил создание нового военного полигона в Капчяместисе и расширение полигона в Таураге. Это укрепит нашу национальную оборону и оперативную совместимость с силами союзников в сложных условиях безопасности», — говорится в заявлении в соцсети Х.

Глава ведомства Робертас Каунас утверждает, что решение о расширении полигона в Таураге связано с изменившейся ситуацией в области безопасности и ростом потребностей в обучении литовской армии и союзников по НАТО.

В последнее время Литва активно выступает за расширение военной инфраструктуры вокруг и на своей территории, оправдывая это мнимой угрозой со стороны России. В числе недавних инициатив — совместный с Польшей полигон в Сувалкском коридоре. Разговоры об этом начались еще в январе и вызвали протесты со стороны местных жителей: строительство объекта предполагает вырубку тысяч гектаров леса и выселение части населения.

Как заявили в Совете безопасности России, руководство республики продолжает курс на милитаризацию под лозунгом усиления НАТО, создавая очаг напряженности у границ с Калининградской областью.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше