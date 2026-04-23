МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Литовский сейм поддержал расширение военного полигона недалеко от границы с Калининградской областью, сообщило Минобороны страны.
«Парламент только что одобрил создание нового военного полигона в Капчяместисе и расширение полигона в Таураге. Это укрепит нашу национальную оборону и оперативную совместимость с силами союзников в сложных условиях безопасности», — говорится в заявлении в соцсети Х.
Глава ведомства Робертас Каунас утверждает, что решение о расширении полигона в Таураге связано с изменившейся ситуацией в области безопасности и ростом потребностей в обучении литовской армии и союзников по НАТО.
В последнее время Литва активно выступает за расширение военной инфраструктуры вокруг и на своей территории, оправдывая это мнимой угрозой со стороны России. В числе недавних инициатив — совместный с Польшей полигон в Сувалкском коридоре. Разговоры об этом начались еще в январе и вызвали протесты со стороны местных жителей: строительство объекта предполагает вырубку тысяч гектаров леса и выселение части населения.
Как заявили в Совете безопасности России, руководство республики продолжает курс на милитаризацию под лозунгом усиления НАТО, создавая очаг напряженности у границ с Калининградской областью.