На праймериз от Курской области выдвинется глава комитета безопасности Госдумы

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Василий Пискарев решил выдвинуться в новый созыв парламента от родной для него Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

Господин Хинштейн напомнил, что работал в Госдуме вместе с Василием Пискаревым, который родился в Касторенском районе Курской области. «Депутат Госдумы — это не только законодатель. Это — в парламенте рупор проблем и забот людей. Это — лоббист региона, отстаивающий интересы своей территории на федеральном уровне. И здесь огромный опыт и авторитет Василия Ивановича могут быть очень полезны для Курской области и курян», — рассказал господин Хинштейн в Max. Он напомнил, что благодаря поправкам господина Пискарева в федеральный бюджет Курская область получила 2,1 млрд руб.

Господин Пискарев подаст документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму от «Единой России». Пока в списке участников праймериз восемь человек. Среди них нет действующих депутатов от региона Екатерины Харченко, Ольги Германовой и Ивана Солодовникова.

Собеседники «Ъ-Черноземье» в местных органах власти считают, что фаворитом на праймериз помимо Пискарева может стать депутат облдумы Алексей Золотарев.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше