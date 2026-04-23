Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Красноярска устанавливают знаки, запрещающие езду на самокатах

На улицах в исторической части Красноярска начали устанавливать знаки, сообщающие о запрете езды на электросамокатах. Это часть подготовки к грядущим.

На улицах в исторической части Красноярска начали устанавливать знаки, сообщающие о запрете езды на электросамокатах. Это часть подготовки к грядущим ограничениям и новым правилам использования средств индивидуальной мобильности. Список предполагаемых участков, где будет запрещено ездить на электросамокатах, включает более 100 зон. В том числе пешеходные зоны улиц Мира, Маркса, Ленина и ещё ряда улиц и общественных пространств. Поскольку размещение знаков — процесс небыстрый, начали работу заранее. Сами знаки будут закрыты до момента официального вступления запрета в силу, — пояснил глава Красноярска Сергей Верещагин в соцсетях. Всего планируется установить более 70 знаков. Подписание всех необходимых нормативных документов для введения ограничений ожидается в ближайшие дни, отметил Сергей Верещагин.