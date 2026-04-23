На улицах Красноярска устанавливают знаки, запрещающие езду на самокатах

На улицах в исторической части Красноярска начали устанавливать знаки, сообщающие о запрете езды на электросамокатах. Это часть подготовки к грядущим ограничениям и новым правилам использования средств индивидуальной мобильности. Список предполагаемых участков, где будет запрещено ездить на электросамокатах, включает более 100 зон. В том числе пешеходные зоны улиц Мира, Маркса, Ленина и ещё ряда улиц и общественных пространств. Поскольку размещение знаков — процесс небыстрый, начали работу заранее. Сами знаки будут закрыты до момента официального вступления запрета в силу, — пояснил глава Красноярска Сергей Верещагин в соцсетях. Всего планируется установить более 70 знаков. Подписание всех необходимых нормативных документов для введения ограничений ожидается в ближайшие дни, отметил Сергей Верещагин.