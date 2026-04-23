Штормовое предупреждение: синоптики обещают заморозки ближайшей ночью

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночное время будет в пределах от нуля до трех градусов мороза, в некоторых районах столбик не опустится ниже нуля.
«Ночью на большей части территории заморозки 0..-3°С, местами, а по юго-западу во многих районах минимальная температура воздуха +1..+5°С», — предупреждает Белгидромет.
Днем в пятницу прогнозируется от 8 до 14 градусов тепла, в основном без осадков. Ветер — порывистый, местами — с сильными порывами.
Заморозки 0..-3°С также обещают в ночь на 25 апреля во многих районах Витебской области. При прояснениях будет до «минус двух» и следующей ночью 26-го.
В субботу днем немного потеплеет: от +10°С по северу до +18°С по юго-западу. Однако в большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди. В воскресенье к дождю добавятся мокрый снег и, во многих районах, сильный порывистый ветер.
На четверг был объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра до 15−20 м/с. Также прогнозировались похолодание и осадки, местами — мокрый снег.