Высокооктановый бензин в Прикамье подорожал на 18 копеек за литр

Рост цен затронул 73 региона России за неделю.

Источник: Комсомольская правда

За неделю с 14 по 20 апреля в Пермском крае отмечен рост средней цены на автомобильное топливо. Стоимость литра выросла на 8 копеек и составила 66,55 рубля, следует из отчета Росстата, опубликованного на сайте службы статистики.

Сильнее всего подорожал бензин марок АИ-98 и выше: стоимость увеличилась на 18 копеек и достигла 94,34 рубля за литр. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 увеличились на 7 и 9 копеек соответственно, составив 63,34 и 68,46 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива возросла на 1 копейку — до 78,50 рубля за литр.

В целом рост стоимости автомобильного топлива отмечен в 73 субъектах РФ. Наибольший показатель зафиксирован в Крыму (+1,2%), Республике Чечня (+1,1%) и Севастополе (+1%). Снижение на 0,2% сложилось в Республике Тыва, Приморском крае и Магаданской области.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
