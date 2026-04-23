Высокооктановый бензин в Прикамье подорожал на 18 копеек за литр

За неделю с 14 по 20 апреля в Пермском крае отмечен рост средней цены на автомобильное топливо. Стоимость литра выросла на 8 копеек и составила 66,55 рубля, следует из отчета Росстата, опубликованного на сайте службы статистики.
Сильнее всего подорожал бензин марок АИ-98 и выше: стоимость увеличилась на 18 копеек и достигла 94,34 рубля за литр. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 увеличились на 7 и 9 копеек соответственно, составив 63,34 и 68,46 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива возросла на 1 копейку — до 78,50 рубля за литр.
В целом рост стоимости автомобильного топлива отмечен в 73 субъектах РФ. Наибольший показатель зафиксирован в Крыму (+1,2%), Республике Чечня (+1,1%) и Севастополе (+1%). Снижение на 0,2% сложилось в Республике Тыва, Приморском крае и Магаданской области.