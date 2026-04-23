Воронежский суд продлил арест физруку, обвиняемому в педофилии

РИА Новости: суд в Воронеже продлил арест обвиняемому в педофилии физруку.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Левобережный районный суд Воронежа продлил срок ареста физруку, обвиняемому в педофилии, до 5 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 мая», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила, что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы № 104 Воронежа. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами за последнее время. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 134 УК РФ «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и по части 1 статьи 135 УК РФ «развратные действия».