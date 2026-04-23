Стойка буккроссинга «Редакция читает» появилась в НОИЦ

В Нижегородском областном информационном центре открылась стойка буккроссинга «Редакция читает». Акция прошла в Международный день книг и авторского права, который отмечается 23 апреля. Теперь сотрудники редакции могут приносить свои книги и обмениваться ими с другими.
Стойка призвана поддерживать культуру чтения и осмысленного диалога, стать точкой притяжения для команды и объединять коллег, а также укреплять образ редакции как интеллектуального пространства.
«Редакция читает» — это больше, чем просто полка формата «возьми-оставь». Мы создаём пространство обмена идеями, где книги живут, переходят из рук в руки и становятся источником вдохновения для новых тем, публикаций и разговоров", — отмечает организатор акции, журналист Анастасия Красушкина.
Пользоваться стойкой просто: любой сотрудник может взять книгу без регистрации и формальностей, вернуть её позже или заменить другой — важно лишь, чтобы издания находили новых читателей, а наполнение стойки постоянно обновлялось.
Приносить можно художественную литературу — классику и современные произведения, профессиональные и научные издания, публицистику — всё, чем хочется делиться и что интересно обсуждать. Стойка открыта для всех сотрудников НОИЦ вне зависимости от интересов, возраста и бэкграунда.
Кроме того, можно предлагать книги, которые сотрудники редакции давно хотели прочитать, объединяться с коллегами и скидываться на их покупку, чтобы затем читать и обмениваться ими друг с другом.