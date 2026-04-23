Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования во всех ключевых проявлениях. Об этом он сказал в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

Источник: Reuters

«Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов выразил мнение, что отказ от единого государственного экзамена приведёт к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления «по звонкам».

В Рособрнадзоре заявили, что отмена ЕГЭ возможна при наличии альтернативы, которой сейчас нет.

Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше