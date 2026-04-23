В Воронеже стартовала акция «Вода России»

Новый сезон ежегодной акции «Вода России» открыли в Воронеже, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Субботник прошел на участке береговой линии Воронежского водохранилища рядом с Чернавским мостом. В нем приняли участие сотрудники Воронежского зоопарка, Дирекции особо охраняемых природных территорий и Центра лабораторных исследований, а также активные школьники. Добровольцы собрали более 20 мешков с мусором объемом 240 л каждый.
«Мы ежегодно принимаем участие в акции “Вода России”, выступая ее координатором на территории региона. Воронежское водохранилище — крупнейшее рукотворное водное сооружение на территории Европы, поэтому к нему всегда особое внимание», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.