Телепроект объединённой редакции телеканалов «Волга», «ННТВ», «Волга 24» стал победителем премии «Большая семья России»

Он признан лучшим в номинации «Лучший видеосюжет».

Источник: Время

Телепроект объединённой редакции телеканалов «Волга», «ННТВ», «Волга 24» — «Чужой. Свой. Родной» — стал победителем Первой национальной премии «Большая семья России» в номинации «Лучший видеосюжет».

Торжественная церемония награждения лауреатов премии, которая вручается впервые, состоялась сегодня в Москве на Всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики имени Д. И. Менделеева.

Всего на конкурс поступило более 350 материалов от региональных и федеральных СМИ и блогеров из разных регионов России — от Сахалина до Калининграда. В шорт-лист конкурса вышли работы 30 авторов в шести номинациях.

Проект-победитель в номинации «Лучший видеосюжет» — документальный цикл программ «Чужой. Свой. Родной», рассказывающий о семьях с приёмными детьми, об их трудностях и радостях. Каждая серия посвящена отдельной семье и рассказывает свою уникальную непридуманную историю. Телепроект стартовал в эфире в ноябре 2025 года, в первом сезоне вышло 3 серии.

Герои программы, представленной на конкурс, — Дина и Олег Павловы, которые, воспитав родную дочь, стали родителями для шести приемных детей. Материал поднимает вопросы непростого пути адаптации, преодоления закрытости ребенка и постепенного формирования доверительных отношений.

Национальная премия «Большая семья России» учреждена информагентством ТАСС и Институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева при поддержке правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе и ГК «Азот». Она призвана отметить журналистов и блогеров, чьи публикации укрепляют институт многодетной семьи и традиционные семейные ценности в обществе.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше