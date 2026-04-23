Депутаты Заксобрания Красноярского края проверили открывшиеся после капремонта школы и детсад

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края проверили открывшиеся после капитального ремонта школы.
Лицей № 2 на улице Урицкого работает в здании, которому более 60 лет. В прошлом в лицее заменили инженерные коммуникации, кровлю, обновили фасад, а также отремонтировали внутренние помещения. Ученики и их родители отметили, что интерьер преобразился, стал комфортным, стильным, а классы и коридоры теперь выглядят более просторными. В классах появилось новое оборудование и мебель, в холле есть индивидуальные рабочие места и переговорная кабина для тех, кто хочет общения в тишине. Парламентарий Виктор Кардашов отметил инициативность родительского комитета лицея и важность сотрудничества педагогов с семьями учеников.
После этого парламентарии проехали в детский сад № 110 на улице Корнетова. Депутатам показали кабинеты для индивидуальных занятий с малышами, музыкальный и спортивный залы, продемонстрировали современное оборудование.
Следующей по программе была школа № 45 на улице Судостроительной. В здании также заменили инженерные коммуникации, полы, окна и кровлю, а в классах, коридорах и холлах обновили интерьер. Директор школы Юлия Каменская отметила, что одно из ключевых направлений работы — патриотическое воспитание. Школа известна своими масштабными историческими реконструкциями, где действующими героями становятся сами ученики.
На базе учреждения состоялось заседание Общественного Совета федерального проекта «Новая школа» в Красноярском крае. Открыла заседание председатель Общественного Совета Светлана Маковская. Она поблагодарила депутатов краевого парламента за включенность и личный контроль за работами на объектах, реализацию различных проектов.
«В экспертном режиме мы обсудили итоги за прошедшие пять лет и задачи, стоящие перед системой образования. За эти годы в нашем крае появились 34 новые школы и 34 детских сада. В программу модернизации школьных систем образования вошло 41 учреждение, расходы на капитальный ремонт зданий, современное техническое оснащение составили более 5 млрд рублей. Сегодня мы убедились, что новые стены и новое оборудование дают мощный стимул для положительных изменений», — отметил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.
Спикер отметил, что перед краевыми властями стоят три задачи: развитие инфраструктуры, строительство и капитальный ремонт учреждений, содержание образования, работа с педагогическими кадрами.
Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова озвучила статистику. В 2026 году в регионе планируется возвести еще 6 школ и 3 детских сада. До конца 2028 года планируется построить не менее 28 школ, 5 учреждений среднего профессионального образования будут отремонтированы до 2027 года.
Об опыте ранней профориентации и специализированных классах рассказала и.о. руководителя главного управления образования администрации Красноярска Марина Чернышкова.
Региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», депутат Законодательного Собрания Виктор Кардашов отметил, что главная глобальная задача для системы состоит в том, чтобы вырастить новое поколение образованных и воспитанных людей: «Для этого сегодня создаются все условия. Мы побывали в нескольких учреждениях, посмотрели, как изменились условия для детей и педагогов, с какой радостью они идут в школу. С интересом познакомились с современными методиками и подходами в обучении, увидели, как творчески используется пространство образовательных учреждений. В системе образования за эти годы сделано очень многое и еще многое предстоит».
Председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина подчеркнула, что пожелания жителей территорий становятся основой для позитивных изменений: «И дети, и родители, и педагоги высоко оценивают созданные условия для учебы, занятий творчеством, наукой, спортом. Это не только капитальный ремонт, это новая среда и новые возможности. Мы видим, как меняется качество образования. Большое внимание в школах уделяется воспитательной работе, профориентации. Сегодня мы говорили, в том числе, и о возможностях для детей получить востребованные специальности. Главная задача школы — воспитать ответственного человека, гражданина, патриота своей Родины».
В заседании Общественного Совета приняли участие депутаты краевого парламента Галина Ампилогова, Илья Зайцев, Елена Пензина, Алексей Кулеш, Екатерина Уделько, Валерий Фарукшин.