Десятивагонный состав «Ласточки» до Москвы запустят в майские праздники

Напомним, что из-за повышенного спроса пассажиров 30 апреля и 4 мая между Нижним Новгородом и Москвой будет курсировать сдвоенная «Ласточка». В увеличенном составе поезд также отправится в Москву 1 мая, а обратно в Нижний Новгород вернется уже 3 мая.