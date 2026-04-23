Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятивагонный состав «Ласточки» до Москвы запустят в майские праздники

Количество вагонов увеличат из-за повышенного спроса.

Источник: Нижегородская правда

Состав скоростных поездов «Ласточка» увеличат по маршруту Нижний Новгород — Москва в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Напомним, что из-за повышенного спроса пассажиров 30 апреля и 4 мая между Нижним Новгородом и Москвой будет курсировать сдвоенная «Ласточка». В увеличенном составе поезд также отправится в Москву 1 мая, а обратно в Нижний Новгород вернется уже 3 мая.

Пассажиры смогут протестировать новый сервис, позволяющий сесть на поезд до Москвы без паспорта. Для этого нужно подтвердить свои биометрические данные.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что вторую пару «Ласточек» запустили по маршруту Нижний Новгород — Киров.