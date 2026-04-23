3 рейса задержаны в нижегородском аэропорту

В связи с действующими ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Чкалов задержаны три регулярных рейса. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта. На данный момент корректировки коснулись одного перелета в Шереметьево и двух рейсов в Санкт-Петербург.
Ситуация в авиаузле остается напряженной: ранее сообщалось о переносе вылета в Москву с 9:40 на 13:40, а также о задержке прибывающего из столицы борта. Пассажирам настоятельно рекомендуют отслеживать актуальный статус рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэровокзала перед выездом в терминал.
Временные меры в аэропорту введены на фоне ликвидации последствий атаки БПЛА на Кстовскую промзону. По сообщению губернатора Глеба Никитина, в ночь на 23 апреля силы ПВО уничтожили 11 беспилотников, падение обломков которых вызвало возгорание на одном из предприятий.