3 рейса задержаны в нижегородском аэропорту

На фоне атаки БПЛА в регионе временно ограничили работу воздушной гавани, что привело к сдвигам в расписании вылетов.

В связи с действующими ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Чкалов задержаны три регулярных рейса. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта. На данный момент корректировки коснулись одного перелета в Шереметьево и двух рейсов в Санкт-Петербург.

Ситуация в авиаузле остается напряженной: ранее сообщалось о переносе вылета в Москву с 9:40 на 13:40, а также о задержке прибывающего из столицы борта. Пассажирам настоятельно рекомендуют отслеживать актуальный статус рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэровокзала перед выездом в терминал.

Временные меры в аэропорту введены на фоне ликвидации последствий атаки БПЛА на Кстовскую промзону. По сообщению губернатора Глеба Никитина, в ночь на 23 апреля силы ПВО уничтожили 11 беспилотников, падение обломков которых вызвало возгорание на одном из предприятий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше