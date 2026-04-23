В Красноярске начали ремонтировать подпорные стены

В Красноярске приступили к ремонту подпорных стен, работы уже идут на улице Куйбышева, 85.
В 2025 году въезде во двор жилого дома из-за крена пришлось разобрать аварийную стенку и возвести новую монолитную конструкцию. Сейчас работы продолжаются со стороны гаражей. Подрядчик демонтирует участки аварийного сооружения, после чего стену из блоков заменят на монолитную, оштукатурят её и покрасят. Для обеспечения безопасности установят ограждения, а также восстановят нарушенное благоустройство.
В этом году на ремонт подпорных стен в городе предусмотрено 73,4 млн рублей. В планах обновление как минимум ещё пяти аварийных объектов. Они находятся по адресам:
проспект 60 лет Образования СССР, 21; улица Судостроительная, 50; улица Пограничников, 31а; улица Красной Армии, 18; улица Ады Лебедевой, 47а (Марковского, 72).
В мэрии отмечают, что работы в этом направлении ведутся системно. Подпорные стены ежегодно обследуют и при необходимости ремонтируют. Всего в Красноярске около 300 таких сооружений, из них 127 находятся в управлении МКУ «УДИБ». Остальные расположены на придомовых территориях, участках организаций и частных владельцев.
За последние пять лет за счет городского бюджета отремонтировали более 100 подпорных стен.
