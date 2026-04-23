В Элисте состоялся ежегодный гастрономический фестиваль «МаханФест»

Ежегодный гастрономический фестиваль «МаханФест» прошел 11−12 апреля в Элисте, сообщили в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкии. Событие в том числе организовано в поддержку местных предпринимателей, что способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Гости фестиваля познакомились с национальной кухней. В этом году свой потенциал представили 10 ресторанов, а также специалисты из районов Калмыкии. Участие в мероприятии также приняли повара Бурятии и Тывы. Они приготовили национальные блюда, отражающие единство культур. Кроме того, профессиональный потенциал мастера смогли представить на региональном конкурсе поваров «Вкус Калмыкии».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.