СК России по Нижегородской области доставил очередную партию гумпомощи бойцам СВО и жителям ЛНР

Сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области организовали сбор гуманитарной помощи и доставили ее участникам специальной военной операции (СВО) и жителям Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники регионального следственного управления передали медицинские препараты, маскировочные сети, FPV-дроны, окопные свечи, антидроновые ружья, блиндажные печи и необходимую технику. Также бойцам доставлено продовольствие и открытки с теплыми пожеланиями, сделанные учениками гимназии № 2 Нижнего Новгорода и кадетами ведомства.
Также в ходе поездки сотрудники следственного управления навестили детей одной из школ-интерната республики, пожилых людей, людей с инвалидностью и военнослужащих, проходящих лечение в госпитале.
«Этот гуманитарный рейс еще раз подтверждает, что в нашем народе есть единство, на которое можно опереться в самые трудные моменты. Это поддержка тех, кто стоит на защите Родины и для кого важно не только победить, но и вернуться домой живыми и невредимыми. Следственное управление СК России по Нижегородской области продолжает свою работу по оказанию помощи военнослужащим и выражает глубокую благодарность всем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради нашей безопасности и мирного будущего», — отметили в пресс-службе ведомства.
