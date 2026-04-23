СК России по Нижегородской области доставил очередную партию гумпомощи бойцам СВО и жителям ЛНР

«Этот гуманитарный рейс еще раз подтверждает, что в нашем народе есть единство, на которое можно опереться в самые трудные моменты. Это поддержка тех, кто стоит на защите Родины и для кого важно не только победить, но и вернуться домой живыми и невредимыми. Следственное управление СК России по Нижегородской области продолжает свою работу по оказанию помощи военнослужащим и выражает глубокую благодарность всем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради нашей безопасности и мирного будущего», — отметили в пресс-службе ведомства.