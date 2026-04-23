Суд арестовал гендиректора фирмы, организовавшей тур на Мунку-Сардык

Суд арестовал главу фирмы, организовавшей тур в Бурятии, где погибли туристы.

Источник: РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 23 апр — РИА Новости. Тункинский районный суд арестовал генерального директора фирмы, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли туристы из Красноярска, сообщили в региональном СУСК РФ.

«По ходатайству следствия судом в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора компании, организовавшей тур в горы, во время которого погибли трое туристов», — говорится в сообщении.

В четверг в пресс-службе СУСК по Республике Бурятия РИА Новости сообщили, что предъявлено обвинение троим организаторам тура, в ходе которого погибли туристы из Красноярска — директору турфирмы, ее заму и гиду-инструктору, которые также участвовали в походе в составе группы.