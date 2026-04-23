В Калининграде сотруднику частной охранной организации задолжали больше 1 млн рублей

В Калининграде руководство ЧОП незаконно наказало начальника охраны и в итоге проиграло суд — взыскана миллионная задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.
Выяснилось, что в отношении начальника охраны инициировали служебную проверку. Мужчину отстранили от работы на неопределенный срок без сохранения зарплаты. Также был издан приказ о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности. При этом документ не соответствовал нормам. Так, в нем не был прописан конкретный проступок и дата его совершения.
Суд признал незаконной проверку и отстранение от работы. Сотруднику должны были выплатить более 1 млн рублей за 10 месяцев вынужденного прогула.
Счета организации-должника арестовали, а на авто наложили ограничения. После этого сумма долга и была перечислена.