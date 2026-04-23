Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде сотруднику частной охранной организации задолжали больше 1 млн рублей

Мужчину, как выяснил суд, незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности и отстранили от работы.

В Калининграде руководство ЧОП незаконно наказало начальника охраны и в итоге проиграло суд — взыскана миллионная задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Выяснилось, что в отношении начальника охраны инициировали служебную проверку. Мужчину отстранили от работы на неопределенный срок без сохранения зарплаты. Также был издан приказ о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности. При этом документ не соответствовал нормам. Так, в нем не был прописан конкретный проступок и дата его совершения.

Суд признал незаконной проверку и отстранение от работы. Сотруднику должны были выплатить более 1 млн рублей за 10 месяцев вынужденного прогула.

Счета организации-должника арестовали, а на авто наложили ограничения. После этого сумма долга и была перечислена.

