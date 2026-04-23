В Центральном районе Челябинска благоустроят экотропу

Экотропу в Челябинске благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Центрального района города.
Специалисты преобразят входную группу со стороны улицы 250-летия Челябинска — ее украсят стилизованной аркой. По всей территории смонтируют наружное освещение по принципу «чистого неба» и установят систему видеонаблюдения. Также предусмотрено выполнить восстановление природного ландшафта и дополнительное озеленение: там высадят деревья и кустарники, обустроят газоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.