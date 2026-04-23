Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли участие в ежегодной коллегии минфина

В Красноярске в краевой филармонии прошла ежегодная коллегия регионального министерства финансов.
Участие в мероприятии приняли губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко, заместитель председателя правительства края — министр финансов Владимир Бахарь, руководители министерств и ведомств, а также депутаты краевого парламента Сергей Зяблов, Виктор Кардашов, Вера Оськина, Владимир Чащин, Егор Васильев.
Владимир Бахарь рассказал собравшимся об основных показателях исполнения краевого бюджета. Он отметил, что впервые в истории консолидированный бюджет края перешагнул отметку в 600 миллиардов рублей, краевой бюджет приблизился к 500 миллиардам. Доходы выросли примерно на 40 миллиардов рублей — значимый результат на фоне внешней нестабильности.
Социальные приоритеты остаются неизменными. Более 90 миллиардов рублей направлено на выплаты и меры поддержки участникам СВО и членам их семей. На инфраструктуру — социальную, транспортную, коммунальную, дорожную — также направлено более 90 миллиардов рублей. Отдельной темой проходит поддержка территорий — муниципалитеты получили 166 млрд рублей (на 20 млрд больше, чем в 2024 году). Доходы местных бюджетов за последний год выросли на 27 миллиардов рублей.
Губернатор Михаил Котюков в своём выступлении сделал акцент на человеческом измерении бюджетной политики. Говоря о перспективах, Михаил Котюков обозначил новые акценты: вопросы семейноцентричности, повышения производительности труда, мероприятия в рамках Года единства российской нации. Глава региона отметил, что социальные обязательства для краевого бюджета — это почти две трети расходов: здравоохранение, образование, социальная политика.
«Бюджет — это не бухгалтерия, это выраженный в деньгах курс власти», — подчеркнул в своём выступлении председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.
В прошедшем году на образование, социальную политику и поддержку граждан направлено почти 319 миллиардов рублей — 64% всех расходов. Динамика положительная: социальная политика — плюс почти 20 миллиардов рублей, образование — плюс 13,8 миллиарда. Особое внимание — поддержке участников СВО.
Среди инициатив депутатского корпуса, нашедших отражение в бюджетных решениях: расширение маршрутной сети пассажирских авиаперевозок, вопросы жилищной политики, строительство досуговых центров, изменение подходов к начислению транспортного налога, запуск программы «Земский тренер», наведение порядка в социальных выплатах для арктических территорий.
Завершая выступление, спикер краевого парламента подчеркнул: год предстоит непростой, он связан с избирательной кампанией. «Важно сохранить преемственность в работе команд и обеспечить бесшовность всех процессов, связанных с управлением финансами», — резюмировал председатель Законодательного Собрания.