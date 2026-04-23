Калининград попал в десятку популярных направлений для романтических поездок в апреле

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для романтических поездок в апреле. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».
Областной центр занял восьмое место в рейтинге. Парочки проводят в регионе в среднем 5 дней. Сутки аренды жилья обходятся примерно в 3,4 тыс. рублей.
На первом месте оказалась Москва, с 11% бронирований парами, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (10% и 6% апрельских бронирований парами соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Москва, Московская область — средняя продолжительность поездки составляет 2 ночи; Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3 ночи; Сочи, Краснодарский край — 4 ночи; Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи; Казань, Татарстан — 3 ночи; Ялта, Крым — 4 ночи; Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей; Калининград, Калининградская область — 5 ночей; Севастополь, Крым — 2 ночи; Геленджик, Краснодарский край — 4 ночи.
