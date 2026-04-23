В Астрахани для учащихся СПО прошли «Беспилотные выходные»

Источник: Национальные проекты России

Образовательный интенсив «Беспилотные выходные» для учащихся учреждений среднего профессионального образования прошел в Астрахани в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В результате команда Камызякского сельскохозяйственного колледжа заняла второе место, сообщили в администрации Камызякского района.

Мероприятие состоялось на площадках военного учебного и научно-производственного центров беспилотных авиасистем (БАС) Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева. В общей сложности оно объединило 100 ребят.

За два дня участники освоили пилотирование дронов на компьютерных симуляторах, конструирование беспилотников, технику обращения с автоматическим оружием и оказания первой помощи. А еще в рамках интенсива прошли соревнования по дрон-футболу и дрон-баскетболу, направленные на улучшение навыков управления БАС.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.