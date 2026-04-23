В поселке Комсомольском Самарской области построят водозабор

Современный водозабор в поселке Комсомольском Самарской области построят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кинельского района.
Сейчас готовность объекта превышает 80%. Специалисты завершают установку ключевых узлов системы, после чего начнется комплексное тестирование. Полностью завершить все работы и ввести водозабор в эксплуатацию планируется осенью 2026 года. Как подчеркнул глава сельского поселения Комсомольский Олег Деревяшкин, он не только повысит качество питьевой воды, но и позволит подключать к сетям новые дома.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.